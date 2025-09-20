SolMev (SN116) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2,398.72 $ 2,398.72 $ 2,398.72 24 timer lav $ 2,398.72 $ 2,398.72 $ 2,398.72 24 timer høy 24 timer lav $ 2,398.72$ 2,398.72 $ 2,398.72 24 timer høy $ 2,398.72$ 2,398.72 $ 2,398.72 All Time High $ 2,435.32$ 2,435.32 $ 2,435.32 Laveste pris $ 742.83$ 742.83 $ 742.83 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -- Prisendring (7D) --

SolMev (SN116) sanntidsprisen er $2,398.72. I løpet av de siste 24 timene har SN116 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2,398.72 og et toppnivå på $ 2,398.72, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN116 er $ 2,435.32, mens den rekordlave prisen er $ 742.83.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN116 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -- i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolMev (SN116) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.02M$ 96.02M $ 96.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.02M$ 96.02M $ 96.02M Opplagsforsyning 40.03K 40.03K 40.03K Total forsyning 40,030.046012334 40,030.046012334 40,030.046012334

Nåværende markedsverdi på SolMev er $ 96.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN116 er 40.03K, med en total tilgang på 40030.046012334. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.02M.