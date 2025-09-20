Solify100 (S100) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00222386 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) -4.10%

Solify100 (S100) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har S100 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til S100 er $ 0.00222386, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har S100 endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solify100 (S100) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 873.60K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 873.60K Opplagsforsyning 983.44M Total forsyning 983,438,392.249477

Nåværende markedsverdi på Solify100 er $ 873.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på S100 er 983.44M, med en total tilgang på 983438392.249477. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 873.60K.