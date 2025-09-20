SolCypher (CYPHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00207527$ 0.00207527 $ 0.00207527 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -2.62% Prisendring (7D) -7.03% Prisendring (7D) -7.03%

SolCypher (CYPHER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CYPHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CYPHER er $ 0.00207527, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CYPHER endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.62% over 24 timer og -7.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolCypher (CYPHER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 478.49K$ 478.49K $ 478.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 478.49K$ 478.49K $ 478.49K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,984,058.827425 999,984,058.827425 999,984,058.827425

Nåværende markedsverdi på SolCypher er $ 478.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CYPHER er 999.98M, med en total tilgang på 999984058.827425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 478.49K.