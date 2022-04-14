Solala (SOLALA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solala (SOLALA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solala (SOLALA) Informasjon Solala is a meme coin based on Solana Founder Anatoly Yakovenko’s favorite animal, the koala Offisiell nettside: https://solalacoin.com/ Kjøp SOLALA nå!

Solala (SOLALA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solala (SOLALA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.65K Total forsyning: $ 460.96M Sirkulerende forsyning: $ 460.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.65K All-time high: $ 0.0060174 All-Time Low: $ 0.00004931 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Solala (SOLALA) pris

Solala (SOLALA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solala (SOLALA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLALA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLALA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLALAs tokenomics, kan du utforske SOLALA tokenets livepris!

SOLALA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLALA kan være på vei? Vår SOLALA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLALA tokenets prisforutsigelse nå!

