Solala (SOLALA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00006488 24 timer høy $ 0.00007061 All Time High $ 0.0060174 Laveste pris $ 0.00004931 Prisendring (1H) -0.62% Prisendring (1D) -8.03% Prisendring (7D) -14.91%

Solala (SOLALA) sanntidsprisen er $0.00006494. I løpet av de siste 24 timene har SOLALA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006488 og et toppnivå på $ 0.00007061, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLALA er $ 0.0060174, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004931.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLALA endret seg med -0.62% i løpet av den siste timen, -8.03% over 24 timer og -14.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solala (SOLALA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.93K Opplagsforsyning 460.96M Total forsyning 460,957,851.4892

Nåværende markedsverdi på Solala er $ 29.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLALA er 460.96M, med en total tilgang på 460957851.4892. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.93K.