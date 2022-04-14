Solace ($SOLACE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solace ($SOLACE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solace ($SOLACE) Informasjon Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Offisiell nettside: https://www.solacelaunch.com/ Kjøp $SOLACE nå!

Solace ($SOLACE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solace ($SOLACE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 481.70K $ 481.70K $ 481.70K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 963.40K $ 963.40K $ 963.40K All-time high: $ 0.04070279 $ 0.04070279 $ 0.04070279 All-Time Low: $ 0.00095796 $ 0.00095796 $ 0.00095796 Nåværende pris: $ 0.00099015 $ 0.00099015 $ 0.00099015 Lær mer om Solace ($SOLACE) pris

Solace ($SOLACE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solace ($SOLACE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SOLACE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SOLACE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SOLACEs tokenomics, kan du utforske $SOLACE tokenets livepris!

$SOLACE prisforutsigelse Vil du vite hvor $SOLACE kan være på vei? Vår $SOLACE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SOLACE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!