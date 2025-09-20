Solace ($SOLACE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00124504 24 timer lav $ 0.00134341 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00124504 24 timer høy $ 0.00134341 All Time High $ 0.04070279 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -5.97% Prisendring (7D) -34.58%

Solace ($SOLACE) sanntidsprisen er $0.0012631. I løpet av de siste 24 timene har $SOLACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00124504 og et toppnivå på $ 0.00134341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SOLACE er $ 0.04070279, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SOLACE endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -5.97% over 24 timer og -34.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solace ($SOLACE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 630.83K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.26M Opplagsforsyning 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solace er $ 630.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SOLACE er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.26M.