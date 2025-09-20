Snowswap (SNOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.167053 24 timer høy $ 0.170435 All Time High $ 169.02 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) -6.63%

Snowswap (SNOW) sanntidsprisen er $0.167962. I løpet av de siste 24 timene har SNOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.167053 og et toppnivå på $ 0.170435, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNOW er $ 169.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNOW endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -6.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snowswap (SNOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.98K Opplagsforsyning 349.66K Total forsyning 500,000.0

Nåværende markedsverdi på Snowswap er $ 58.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNOW er 349.66K, med en total tilgang på 500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.98K.