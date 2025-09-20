SNAP ($NAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000497 24 timer lav $ 0.00000518 24 timer høy $ 0.00014924 All Time High $ 0.00000218 Laveste pris Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -3.11% Prisendring (7D) -2.03%

SNAP ($NAP) sanntidsprisen er $0.00000502. I løpet av de siste 24 timene har $NAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000497 og et toppnivå på $ 0.00000518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $NAP er $ 0.00014924, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000218.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $NAP endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -3.11% over 24 timer og -2.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SNAP ($NAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.24M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.24M Opplagsforsyning 1.64T Total forsyning 1,642,037,065,940.71

Nåværende markedsverdi på SNAP er $ 8.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $NAP er 1.64T, med en total tilgang på 1642037065940.71. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.24M.