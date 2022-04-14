Snake (SNK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Snake (SNK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Snake (SNK) Informasjon SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. Offisiell nettside: https://snake.homes/ Teknisk dokument: https://wpp.snake.homes/ Kjøp SNK nå!

Snake (SNK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Snake (SNK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Total forsyning: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M Sirkulerende forsyning: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M All-time high: $ 0.592266 $ 0.592266 $ 0.592266 All-Time Low: $ 0.00923819 $ 0.00923819 $ 0.00923819 Nåværende pris: $ 0.02578128 $ 0.02578128 $ 0.02578128 Lær mer om Snake (SNK) pris

Snake (SNK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Snake (SNK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNKs tokenomics, kan du utforske SNK tokenets livepris!

SNK prisforutsigelse Vil du vite hvor SNK kan være på vei? Vår SNK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNK tokenets prisforutsigelse nå!

