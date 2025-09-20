Dagens Snake livepris er 0.03691429 USD. Spor prisoppdateringer for SNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Snake livepris er 0.03691429 USD. Spor prisoppdateringer for SNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SNK

SNK Prisinformasjon

SNK teknisk dokument

SNK Offisiell nettside

SNK tokenomics

SNK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Snake Logo

Snake Pris (SNK)

Ikke oppført

1 SNK til USD livepris:

$0.03691434
$0.03691434$0.03691434
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Snake (SNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:12:00 (UTC+8)

Snake (SNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01841225
$ 0.01841225$ 0.01841225
24 timer lav
$ 0.03726814
$ 0.03726814$ 0.03726814
24 timer høy

$ 0.01841225
$ 0.01841225$ 0.01841225

$ 0.03726814
$ 0.03726814$ 0.03726814

$ 0.592266
$ 0.592266$ 0.592266

$ 0.00923819
$ 0.00923819$ 0.00923819

+10.14%

-0.10%

+24.26%

+24.26%

Snake (SNK) sanntidsprisen er $0.03691429. I løpet av de siste 24 timene har SNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01841225 og et toppnivå på $ 0.03726814, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNK er $ 0.592266, mens den rekordlave prisen er $ 0.00923819.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNK endret seg med +10.14% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +24.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snake (SNK) Markedsinformasjon

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

--
----

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

83.46M
83.46M 83.46M

83,459,722.1341008
83,459,722.1341008 83,459,722.1341008

Nåværende markedsverdi på Snake er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNK er 83.46M, med en total tilgang på 83459722.1341008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.08M.

Snake (SNK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Snake til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Snake til USD ble $ +0.0663832593.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Snake til USD ble $ +0.0664019970.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Snake til USD ble $ +0.023721341542957302.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.10%
30 dager$ +0.0663832593+179.83%
60 dager$ +0.0664019970+179.88%
90 dager$ +0.023721341542957302+179.80%

Hva er Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Snake (SNK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Snake Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Snake (SNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Snake (SNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Snake.

Sjekk Snakeprisprognosen nå!

SNK til lokale valutaer

Snake (SNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Snake (SNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Snake (SNK)

Hvor mye er Snake (SNK) verdt i dag?
Live SNK prisen i USD er 0.03691429 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNK til USD er $ 0.03691429. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Snake?
Markedsverdien for SNK er $ 3.08M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNK?
Den sirkulerende forsyningen av SNK er 83.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNK ?
SNK oppnådde en ATH-pris på 0.592266 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNK?
SNK så en ATL-pris på 0.00923819 USD.
Hva er handelsvolumet til SNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNK er -- USD.
Vil SNK gå høyere i år?
SNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:12:00 (UTC+8)

Snake (SNK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.