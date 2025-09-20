Snake (SNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav $ 0.01841225
24 timer høy $ 0.03726814
All Time High $ 0.592266
Laveste pris $ 0.00923819
Prisendring (1H) +10.14%
Prisendring (1D) -0.10%
Prisendring (7D) +24.26%

Snake (SNK) sanntidsprisen er $0.03691429. I løpet av de siste 24 timene har SNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01841225 og et toppnivå på $ 0.03726814, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNK er $ 0.592266, mens den rekordlave prisen er $ 0.00923819.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNK endret seg med +10.14% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og +24.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Snake (SNK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.08M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 3.08M
Opplagsforsyning 83.46M
Total forsyning 83,459,722.1341008

Nåværende markedsverdi på Snake er $ 3.08M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNK er 83.46M, med en total tilgang på 83459722.1341008. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.08M.