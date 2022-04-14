Smart Lending AI (SLAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smart Lending AI (SLAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smart Lending AI (SLAI) Informasjon Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Offisiell nettside: https://smartlending.cloud/ Kjøp SLAI nå!

Smart Lending AI (SLAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smart Lending AI (SLAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.70K $ 22.70K $ 22.70K All-time high: $ 0.185569 $ 0.185569 $ 0.185569 All-Time Low: $ 0.00215728 $ 0.00215728 $ 0.00215728 Nåværende pris: $ 0.00226965 $ 0.00226965 $ 0.00226965 Lær mer om Smart Lending AI (SLAI) pris

Smart Lending AI (SLAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smart Lending AI (SLAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLAIs tokenomics, kan du utforske SLAI tokenets livepris!

