Dagens Smart Lending AI livepris er 0.00226965 USD.

Smart Lending AI Pris (SLAI)

1 SLAI til USD livepris:

$0.00226965
$0.00226965
0.00%1D
Smart Lending AI (SLAI) Live prisdiagram
Smart Lending AI (SLAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.185569
$ 0.185569

$ 0.00215728
$ 0.00215728

+3.51%

+3.51%

Smart Lending AI (SLAI) sanntidsprisen er $0.00226965. I løpet av de siste 24 timene har SLAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLAI er $ 0.185569, mens den rekordlave prisen er $ 0.00215728.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Smart Lending AI er $ 17.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLAI er 7.51M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.70K.

Smart Lending AI (SLAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Smart Lending AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Smart Lending AI til USD ble $ -0.0000382016.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Smart Lending AI til USD ble $ -0.0022338303.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Smart Lending AI til USD ble $ -0.03479114555216405.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000382016-1.68%
60 dager$ -0.0022338303-98.42%
90 dager$ -0.03479114555216405-93.87%

Hva er Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Smart Lending AI (SLAI) Ressurs

Smart Lending AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Smart Lending AI (SLAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Smart Lending AI (SLAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Smart Lending AI.

Sjekk Smart Lending AIprisprognosen nå!

SLAI til lokale valutaer

Smart Lending AI (SLAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Smart Lending AI (SLAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Smart Lending AI (SLAI)

Hvor mye er Smart Lending AI (SLAI) verdt i dag?
Live SLAI prisen i USD er 0.00226965 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLAI til USD er $ 0.00226965. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Smart Lending AI?
Markedsverdien for SLAI er $ 17.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLAI?
Den sirkulerende forsyningen av SLAI er 7.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLAI ?
SLAI oppnådde en ATH-pris på 0.185569 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLAI?
SLAI så en ATL-pris på 0.00215728 USD.
Hva er handelsvolumet til SLAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLAI er -- USD.
Vil SLAI gå høyere i år?
SLAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
