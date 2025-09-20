Smart Lending AI (SLAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.185569$ 0.185569 $ 0.185569 Laveste pris $ 0.00215728$ 0.00215728 $ 0.00215728 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.51% Prisendring (7D) +3.51%

Smart Lending AI (SLAI) sanntidsprisen er $0.00226965. I løpet av de siste 24 timene har SLAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLAI er $ 0.185569, mens den rekordlave prisen er $ 0.00215728.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Smart Lending AI (SLAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.70K$ 22.70K $ 22.70K Opplagsforsyning 7.51M 7.51M 7.51M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Smart Lending AI er $ 17.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLAI er 7.51M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.70K.