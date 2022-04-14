SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Informasjon wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations. Offisiell nettside: https://smardex.io/usdn Kjøp WUSDN nå!

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Total forsyning: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Sirkulerende forsyning: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M All-time high: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 All-Time Low: $ 0.921955 $ 0.921955 $ 0.921955 Nåværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lær mer om SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) pris

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WUSDN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WUSDN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WUSDNs tokenomics, kan du utforske WUSDN tokenets livepris!

WUSDN prisforutsigelse Vil du vite hvor WUSDN kan være på vei? Vår WUSDN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WUSDN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!