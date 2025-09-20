SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.095 $ 1.095 $ 1.095 24 timer lav $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 timer høy 24 timer lav $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 24 timer høy $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 All Time High $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Laveste pris $ 0.921955$ 0.921955 $ 0.921955 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) -1.46% Prisendring (7D) -1.46%

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har WUSDN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.095 og et toppnivå på $ 1.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WUSDN er $ 1.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.921955.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WUSDN endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -1.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Opplagsforsyning 1.56M 1.56M 1.56M Total forsyning 1,561,371.867094796 1,561,371.867094796 1,561,371.867094796

Nåværende markedsverdi på SMARDEX WRAPPED USDN er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WUSDN er 1.56M, med en total tilgang på 1561371.867094796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.73M.