Dagens Slam livepris er 0.097629 USD. Spor prisoppdateringer for SLAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SLAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Slam Pris (SLAM)

1 SLAM til USD livepris:

$0.097603
$0.097603$0.097603
+1.50%1D
Slam (SLAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:11:39 (UTC+8)

Slam (SLAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.70%

+1.58%

+11.42%

+11.42%

Slam (SLAM) sanntidsprisen er $0.097629. I løpet av de siste 24 timene har SLAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.094386 og et toppnivå på $ 0.097936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLAM er $ 0.893592, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLAM endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +1.58% over 24 timer og +11.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slam (SLAM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Slam er $ 1.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLAM er 345.53B, med en total tilgang på 754997597856.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.90B.

Slam (SLAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Slam til USD ble $ +0.00151968.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Slam til USD ble $ +0.0195553522.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Slam til USD ble $ +0.0298059189.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Slam til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00151968+1.58%
30 dager$ +0.0195553522+20.03%
60 dager$ +0.0298059189+30.53%
90 dager$ 0--

Hva er Slam (SLAM)

A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month. Slam Charts: The Only Charts App for BSC With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature! Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX. Slam Vegas: Future of Crypto Gambling A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby. Slam Crash Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders. Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Slam (SLAM) Ressurs

Offisiell nettside

Slam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Slam (SLAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Slam (SLAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Slam.

Sjekk Slamprisprognosen nå!

SLAM til lokale valutaer

Slam (SLAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Slam (SLAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SLAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Slam (SLAM)

Hvor mye er Slam (SLAM) verdt i dag?
Live SLAM prisen i USD er 0.097629 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SLAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SLAM til USD er $ 0.097629. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Slam?
Markedsverdien for SLAM er $ 1.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SLAM?
Den sirkulerende forsyningen av SLAM er 345.53B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSLAM ?
SLAM oppnådde en ATH-pris på 0.893592 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SLAM?
SLAM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SLAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SLAM er -- USD.
Vil SLAM gå høyere i år?
SLAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SLAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:11:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.