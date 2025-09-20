Slam (SLAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.094386 24 timer lav $ 0.097936 24 timer høy Prisendring (1H) +0.70% Prisendring (1D) +1.58% Prisendring (7D) +11.42%

Slam (SLAM) sanntidsprisen er $0.097629. I løpet av de siste 24 timene har SLAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.094386 og et toppnivå på $ 0.097936, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLAM er $ 0.893592, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLAM endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +1.58% over 24 timer og +11.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Slam (SLAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 62.90B Opplagsforsyning 345.53B Total forsyning 754,997,597,856.0

Nåværende markedsverdi på Slam er $ 1.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLAM er 345.53B, med en total tilgang på 754997597856.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 62.90B.