Simulize AI (SMZAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00186328 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.05%

Simulize AI (SMZAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMZAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMZAI er $ 0.00186328, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMZAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simulize AI (SMZAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.06K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,999,153.86

Nåværende markedsverdi på Simulize AI er $ 24.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMZAI er 1000.00M, med en total tilgang på 999999153.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.06K.