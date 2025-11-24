Simps pris i dag

Sanntids Simps (SIMP) pris i dag er $ 0.00006659, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SIMP til USD konverteringssats er $ 0.00006659 per SIMP.

Simps rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 66,594, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SIMP. I løpet av de siste 24 timene SIMP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00436876, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006399.

Kortsiktig har SIMP beveget seg -- i løpet av den siste timen og -13.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Simps (SIMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

