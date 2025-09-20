sigmew (SIGMEW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001647, 24 timer høy $ 0.00001697, All Time High $ 0.00066343, Laveste pris $ 0.00001359, Prisendring (1H) -0.56%, Prisendring (1D) -0.83%, Prisendring (7D) -4.21%

sigmew (SIGMEW) sanntidsprisen er $0.00001678. I løpet av de siste 24 timene har SIGMEW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001647 og et toppnivå på $ 0.00001697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIGMEW er $ 0.00066343, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001359.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIGMEW endret seg med -0.56% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og -4.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sigmew (SIGMEW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.76K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 16.76K, Opplagsforsyning 999.11M, Total forsyning 999,114,883.370828

Nåværende markedsverdi på sigmew er $ 16.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIGMEW er 999.11M, med en total tilgang på 999114883.370828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.76K.