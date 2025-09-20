Dagens Sibert livepris er 0.00001778 USD. Spor prisoppdateringer for SIBERT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIBERT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sibert livepris er 0.00001778 USD. Spor prisoppdateringer for SIBERT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SIBERT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sibert Pris (SIBERT)

1 SIBERT til USD livepris:

--
----
-0.70%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:54:40 (UTC+8)

Sibert (SIBERT) Prisinformasjon (USD)

Sibert (SIBERT) sanntidsprisen er $0.00001778. I løpet av de siste 24 timene har SIBERT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001759 og et toppnivå på $ 0.0000181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIBERT er $ 0.00239953, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000087.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIBERT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -2.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sibert (SIBERT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Sibert er $ 17.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIBERT er 959.17M, med en total tilgang på 959169825.360193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.06K.

Sibert (SIBERT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sibert til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sibert til USD ble $ +0.0000036037.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sibert til USD ble $ +0.0000004481.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sibert til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.71%
30 dager$ +0.0000036037+20.27%
60 dager$ +0.0000004481+2.52%
90 dager$ 0--

Hva er Sibert (SIBERT)

$SIBERT incentivizes a global community of conservation advocates by offering a tangible way to support biodiversity efforts while also participating in the growing blockchain economy. Holders of $SIBERT become active stakeholders in the preservation of endangered species, fostering a sense of ownership and accountability, where it is not only a responsibility but also an opportunity for collective growth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Sibert Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sibert (SIBERT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sibert (SIBERT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sibert.

Sjekk Sibertprisprognosen nå!

SIBERT til lokale valutaer

Sibert (SIBERT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sibert (SIBERT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIBERT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sibert (SIBERT)

Hvor mye er Sibert (SIBERT) verdt i dag?
Live SIBERT prisen i USD er 0.00001778 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIBERT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIBERT til USD er $ 0.00001778. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sibert?
Markedsverdien for SIBERT er $ 17.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIBERT?
Den sirkulerende forsyningen av SIBERT er 959.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIBERT ?
SIBERT oppnådde en ATH-pris på 0.00239953 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIBERT?
SIBERT så en ATL-pris på 0.0000087 USD.
Hva er handelsvolumet til SIBERT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIBERT er -- USD.
Vil SIBERT gå høyere i år?
SIBERT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIBERT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:54:40 (UTC+8)

