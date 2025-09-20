Sibert (SIBERT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00001759 24 timer høy $ 0.0000181 All Time High $ 0.00239953 Laveste pris $ 0.0000087 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -2.65%

Sibert (SIBERT) sanntidsprisen er $0.00001778. I løpet av de siste 24 timene har SIBERT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001759 og et toppnivå på $ 0.0000181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIBERT er $ 0.00239953, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000087.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIBERT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -2.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sibert (SIBERT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.06K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.06K Opplagsforsyning 959.17M Total forsyning 959,169,825.360193

Nåværende markedsverdi på Sibert er $ 17.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIBERT er 959.17M, med en total tilgang på 959169825.360193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.06K.