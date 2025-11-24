SHILLGUY pris i dag

Sanntids SHILLGUY (SHILL) pris i dag er $ 0.00001206, med en 1.71% endring de siste 24 timene. Nåværende SHILL til USD konverteringssats er $ 0.00001206 per SHILL.

SHILLGUY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 12,051.53, med en sirkulerende forsyning på 999.38M SHILL. I løpet av de siste 24 timene SHILL har den blitt handlet mellom $ 0.00001186(laveste) og $ 0.00001205 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00450327, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001108.

Kortsiktig har SHILL beveget seg +0.41% i løpet av den siste timen og -7.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SHILLGUY (SHILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.05K Opplagsforsyning 999.38M Total forsyning 999,377,466.432764

