SHELL (SS20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002404 $ 0.00002404 $ 0.00002404 24 timer lav $ 0.00002685 $ 0.00002685 $ 0.00002685 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002404$ 0.00002404 $ 0.00002404 24 timer høy $ 0.00002685$ 0.00002685 $ 0.00002685 All Time High $ 0.01012282$ 0.01012282 $ 0.01012282 Laveste pris $ 0.00001206$ 0.00001206 $ 0.00001206 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -1.91% Prisendring (7D) +10.19% Prisendring (7D) +10.19%

SHELL (SS20) sanntidsprisen er $0.00002407. I løpet av de siste 24 timene har SS20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002404 og et toppnivå på $ 0.00002685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SS20 er $ 0.01012282, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001206.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SS20 endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og +10.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SHELL (SS20) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SHELL er $ 24.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SS20 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.08K.