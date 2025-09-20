Dagens SHELL livepris er 0.00002407 USD. Spor prisoppdateringer for SS20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SS20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SHELL livepris er 0.00002407 USD. Spor prisoppdateringer for SS20 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SS20 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:54:11 (UTC+8)

SHELL (SS20) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.16%

-1.91%

+10.19%

+10.19%

SHELL (SS20) sanntidsprisen er $0.00002407. I løpet av de siste 24 timene har SS20 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002404 og et toppnivå på $ 0.00002685, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SS20 er $ 0.01012282, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001206.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SS20 endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.91% over 24 timer og +10.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SHELL (SS20) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på SHELL er $ 24.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SS20 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.08K.

SHELL (SS20) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SHELL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SHELL til USD ble $ +0.0000005021.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SHELL til USD ble $ +0.0000038091.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SHELL til USD ble $ +0.000010207279798521452.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.91%
30 dager$ +0.0000005021+2.09%
60 dager$ +0.0000038091+15.83%
90 dager$ +0.000010207279798521452+73.63%

Hva er SHELL (SS20)

SHELL is building a cross-chain protocol to connect the solana and the bitcoin ecosystems

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

SHELL (SS20) Ressurs

SHELL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SHELL (SS20) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SHELL (SS20) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SHELL.

Sjekk SHELLprisprognosen nå!

SS20 til lokale valutaer

SHELL (SS20) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SHELL (SS20) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SS20 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SHELL (SS20)

Hvor mye er SHELL (SS20) verdt i dag?
Live SS20 prisen i USD er 0.00002407 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SS20-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SS20 til USD er $ 0.00002407. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SHELL?
Markedsverdien for SS20 er $ 24.08K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SS20?
Den sirkulerende forsyningen av SS20 er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSS20 ?
SS20 oppnådde en ATH-pris på 0.01012282 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SS20?
SS20 så en ATL-pris på 0.00001206 USD.
Hva er handelsvolumet til SS20?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SS20 er -- USD.
Vil SS20 gå høyere i år?
SS20 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SS20 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:54:11 (UTC+8)

