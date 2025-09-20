Shade Protocol (SHD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.506858 $ 0.506858 $ 0.506858 24 timer lav $ 0.518348 $ 0.518348 $ 0.518348 24 timer høy 24 timer lav $ 0.506858$ 0.506858 $ 0.506858 24 timer høy $ 0.518348$ 0.518348 $ 0.518348 All Time High $ 95.66$ 95.66 $ 95.66 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.53% Prisendring (1D) -0.86% Prisendring (7D) -6.46% Prisendring (7D) -6.46%

Shade Protocol (SHD) sanntidsprisen er $0.510777. I løpet av de siste 24 timene har SHD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.506858 og et toppnivå på $ 0.518348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHD er $ 95.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHD endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, -0.86% over 24 timer og -6.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shade Protocol (SHD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Opplagsforsyning 5.04M 5.04M 5.04M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shade Protocol er $ 2.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHD er 5.04M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.11M.