SGC pris i dag

Sanntids SGC (SGC) pris i dag er $ 0.00036016, med en 17.58% endring de siste 24 timene. Nåværende SGC til USD konverteringssats er $ 0.00036016 per SGC.

SGC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,359,977, med en sirkulerende forsyning på 6.60B SGC. I løpet av de siste 24 timene SGC har den blitt handlet mellom $ 0.00034308(laveste) og $ 0.00047106 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00415112, mens tidenes laveste notering var $ 0.00017622.

Kortsiktig har SGC beveget seg +0.69% i løpet av den siste timen og +34.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SGC (SGC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M Opplagsforsyning 6.60B 6.60B 6.60B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

