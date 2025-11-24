SCAN pris i dag

Sanntids SCAN (SCAN) pris i dag er --, med en 0.36% endring de siste 24 timene. Nåværende SCAN til USD konverteringssats er -- per SCAN.

SCAN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 71,551, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SCAN. I løpet av de siste 24 timene SCAN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SCAN beveget seg -1.29% i løpet av den siste timen og -18.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SCAN (SCAN) Markedsinformasjon

SCAN (SCAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.55K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

