Scala (XLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00352308$ 0.00352308 $ 0.00352308 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -4.42% Prisendring (7D) -7.45% Prisendring (7D) -7.45%

Scala (XLA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XLA er $ 0.00352308, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XLA endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -4.42% over 24 timer og -7.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scala (XLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.82K$ 153.82K $ 153.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 14.08B 14.08B 14.08B Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Scala er $ 153.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XLA er 14.08B, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.