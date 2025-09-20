Sashimi (SASHIMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00277663 $ 0.00277663 $ 0.00277663 24 timer lav $ 0.00278507 $ 0.00278507 $ 0.00278507 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00277663$ 0.00277663 $ 0.00277663 24 timer høy $ 0.00278507$ 0.00278507 $ 0.00278507 All Time High $ 6.2$ 6.2 $ 6.2 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) +0.08% Prisendring (7D) -4.12% Prisendring (7D) -4.12%

Sashimi (SASHIMI) sanntidsprisen er $0.002782. I løpet av de siste 24 timene har SASHIMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00277663 og et toppnivå på $ 0.00278507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SASHIMI er $ 6.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SASHIMI endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sashimi (SASHIMI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 622.55K$ 622.55K $ 622.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 633.84K$ 633.84K $ 633.84K Opplagsforsyning 223.70M 223.70M 223.70M Total forsyning 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461

Nåværende markedsverdi på Sashimi er $ 622.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SASHIMI er 223.70M, med en total tilgang på 227751000.5227461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 633.84K.