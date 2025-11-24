Hva er SPFC

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sao Paulo FC Fan Token (SPFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 134.41K $ 134.41K $ 134.41K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 561.36K $ 561.36K $ 561.36K All-time high: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 All-Time Low: $ 0.0148642 $ 0.0148642 $ 0.0148642 Nåværende pris: $ 0.028148 $ 0.028148 $ 0.028148 Lær mer om Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pris Kjøp SPFC nå!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Informasjon Offisiell nettside: https://socios.com

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPFCs tokenomics, kan du utforske SPFC tokenets livepris!

SPFC prisforutsigelse Vil du vite hvor SPFC kan være på vei? Vår SPFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPFC tokenets prisforutsigelse nå!

