Sao Paulo FC Fan Token pris i dag

Sanntids Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) pris i dag er $ 0.02822694, med en 1.01% endring de siste 24 timene. Nåværende SPFC til USD konverteringssats er $ 0.02822694 per SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 134,645, med en sirkulerende forsyning på 4.79M SPFC. I løpet av de siste 24 timene SPFC har den blitt handlet mellom $ 0.02784632(laveste) og $ 0.02915234 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.33, mens tidenes laveste notering var $ 0.0148642.

Kortsiktig har SPFC beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -2.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 134.65K$ 134.65K $ 134.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 562.35K$ 562.35K $ 562.35K Opplagsforsyning 4.79M 4.79M 4.79M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sao Paulo FC Fan Token er $ 134.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPFC er 4.79M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 562.35K.