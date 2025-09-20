SALUKI (SALUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -5.01% Prisendring (7D) -5.01%

SALUKI (SALUKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SALUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALUKI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALUKI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -5.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SALUKI (SALUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 336.63K$ 336.63K $ 336.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 336.63K$ 336.63K $ 336.63K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SALUKI er $ 336.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SALUKI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.63K.