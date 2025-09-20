Dagens SALUKI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SALUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SALUKI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SALUKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SALUKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SALUKI Pris (SALUKI)

1 SALUKI til USD livepris:

$0.00033703
$0.00033703$0.00033703
-0.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
SALUKI (SALUKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:46:22 (UTC+8)

SALUKI (SALUKI) Prisinformasjon (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-0.59%

-5.01%

-5.01%

SALUKI (SALUKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SALUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SALUKI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SALUKI endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -5.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SALUKI (SALUKI) Markedsinformasjon

$ 336.63K
$ 336.63K$ 336.63K

--
----

$ 336.63K
$ 336.63K$ 336.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SALUKI er $ 336.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SALUKI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 336.63K.

SALUKI (SALUKI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SALUKI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SALUKI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SALUKI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SALUKI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.59%
30 dager$ 0-10.50%
60 dager$ 0-8.63%
90 dager$ 0--

Hva er SALUKI (SALUKI)

The Oldest Dog Breed in the World. Now on the Blockchain Introducing $SALUKI, the token that honors the First Dog — the Saluki, the most ancient and noble dog breed known to humankind. With a documented history stretching back over 7,000 years, the Saluki predates all modern dog breeds and even rivals ancient civilization itself. From the deserts of the Middle East to the tombs of Egyptian pharaohs, Salukis were not just pets — they were royalty, revered for their speed, loyalty, and grace. Now, the legacy of the First Dog is being immortalized on the blockchain. WHY $SALUKI 7,000 Years of History Recognized as the First Dog Breed Ever A symbol of Loyalty, Elegance, and Timelessness Older Than Civilization's Most Iconic Landmarks Saluki is not just a meme — it’s history wrapped in code, the first-ever dog now becoming the first meme of its kind.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SALUKI (SALUKI) Ressurs

SALUKI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SALUKI (SALUKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SALUKI (SALUKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SALUKI.

Sjekk SALUKIprisprognosen nå!

SALUKI til lokale valutaer

SALUKI (SALUKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SALUKI (SALUKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SALUKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SALUKI (SALUKI)

Hvor mye er SALUKI (SALUKI) verdt i dag?
Live SALUKI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SALUKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SALUKI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SALUKI?
Markedsverdien for SALUKI er $ 336.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SALUKI?
Den sirkulerende forsyningen av SALUKI er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSALUKI ?
SALUKI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SALUKI?
SALUKI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SALUKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SALUKI er -- USD.
Vil SALUKI gå høyere i år?
SALUKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SALUKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:46:22 (UTC+8)

