Dagens Sable livepris er 0.00427015 USD. Spor prisoppdateringer for SABLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SABLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sable livepris er 0.00427015 USD. Spor prisoppdateringer for SABLE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SABLE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SABLE

SABLE Prisinformasjon

SABLE teknisk dokument

SABLE Offisiell nettside

SABLE tokenomics

SABLE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Sable Logo

Sable Pris (SABLE)

Ikke oppført

1 SABLE til USD livepris:

$0.00427015
$0.00427015$0.00427015
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Sable (SABLE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:59:56 (UTC+8)

Sable (SABLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091172
$ 0.091172$ 0.091172

$ 0.00287378
$ 0.00287378$ 0.00287378

--

--

+4.46%

+4.46%

Sable (SABLE) sanntidsprisen er $0.00427015. I løpet av de siste 24 timene har SABLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SABLE er $ 0.091172, mens den rekordlave prisen er $ 0.00287378.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SABLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sable (SABLE) Markedsinformasjon

$ 112.79K
$ 112.79K$ 112.79K

--
----

$ 427.02K
$ 427.02K$ 427.02K

26.41M
26.41M 26.41M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sable er $ 112.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SABLE er 26.41M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 427.02K.

Sable (SABLE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sable til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sable til USD ble $ +0.0003501027.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sable til USD ble $ +0.0011983667.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sable til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0003501027+8.20%
60 dager$ +0.0011983667+28.06%
90 dager$ 0--

Hva er Sable (SABLE)

What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital. What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity’s codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship. History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality. What’s next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. V2 will be launched on Arbitrum and BNB Chain, using LSDfi as multi-collateral to meet market needs. What can your token be used for? $SABLE token captures system-generated borrowing and redemption fees through staking. Token holders provide liquidity to the SABLE/BNB pool on a DEX and stake LP tokens in our contract, earning LP trading fees along with borrowing and redemption fees. With the launch of v2, governance will be introduced, allowing $SABLE holders to vote on matters like collateral whitelisting, emissions direction, and parameter changes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Sable (SABLE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Sable Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sable (SABLE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sable (SABLE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sable.

Sjekk Sableprisprognosen nå!

SABLE til lokale valutaer

Sable (SABLE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sable (SABLE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SABLE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sable (SABLE)

Hvor mye er Sable (SABLE) verdt i dag?
Live SABLE prisen i USD er 0.00427015 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SABLE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SABLE til USD er $ 0.00427015. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sable?
Markedsverdien for SABLE er $ 112.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SABLE?
Den sirkulerende forsyningen av SABLE er 26.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSABLE ?
SABLE oppnådde en ATH-pris på 0.091172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SABLE?
SABLE så en ATL-pris på 0.00287378 USD.
Hva er handelsvolumet til SABLE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SABLE er -- USD.
Vil SABLE gå høyere i år?
SABLE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SABLE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:59:56 (UTC+8)

Sable (SABLE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.