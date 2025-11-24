Runnit pris i dag

Sanntids Runnit (RUNNIT) pris i dag er --, med en 4.91% endring de siste 24 timene. Nåværende RUNNIT til USD konverteringssats er -- per RUNNIT.

Runnit rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 123,043, med en sirkulerende forsyning på 984.03M RUNNIT. I løpet av de siste 24 timene RUNNIT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00184201, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RUNNIT beveget seg +1.54% i løpet av den siste timen og -6.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Runnit (RUNNIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.04K$ 123.04K $ 123.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 123.04K$ 123.04K $ 123.04K Opplagsforsyning 984.03M 984.03M 984.03M Total forsyning 984,028,776.7666314 984,028,776.7666314 984,028,776.7666314

Nåværende markedsverdi på Runnit er $ 123.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUNNIT er 984.03M, med en total tilgang på 984028776.7666314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 123.04K.