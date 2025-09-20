Roundtable (RTB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.174714$ 0.174714 $ 0.174714 Laveste pris $ 0.00116804$ 0.00116804 $ 0.00116804 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Roundtable (RTB) sanntidsprisen er $0.00143132. I løpet av de siste 24 timene har RTB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RTB er $ 0.174714, mens den rekordlave prisen er $ 0.00116804.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RTB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roundtable (RTB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 785.06K$ 785.06K $ 785.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Opplagsforsyning 548.49M 548.49M 548.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Roundtable er $ 785.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RTB er 548.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.43M.