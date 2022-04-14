Roobee (ROOBEE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Roobee (ROOBEE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Roobee (ROOBEE) Informasjon Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Offisiell nettside: https://roobee.io/ Kjøp ROOBEE nå!

Roobee (ROOBEE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Roobee (ROOBEE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 130.80K $ 130.80K $ 130.80K Total forsyning: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 586.41K $ 586.41K $ 586.41K All-time high: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010859 $ 0.00010859 $ 0.00010859 Lær mer om Roobee (ROOBEE) pris

Roobee (ROOBEE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Roobee (ROOBEE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROOBEE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROOBEE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROOBEEs tokenomics, kan du utforske ROOBEE tokenets livepris!

