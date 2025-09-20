Roobee (ROOBEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02084178$ 0.02084178 $ 0.02084178 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -0.23% Prisendring (7D) -1.02% Prisendring (7D) -1.02%

Roobee (ROOBEE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROOBEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROOBEE er $ 0.02084178, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROOBEE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.23% over 24 timer og -1.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roobee (ROOBEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.86K$ 131.86K $ 131.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 591.16K$ 591.16K $ 591.16K Opplagsforsyning 1.20B 1.20B 1.20B Total forsyning 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999

Nåværende markedsverdi på Roobee er $ 131.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROOBEE er 1.20B, med en total tilgang på 5399999999.999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.16K.