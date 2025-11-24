Rollback pris i dag

Sanntids Rollback (ROLL) pris i dag er $ 0.00048612, med en 3.20% endring de siste 24 timene. Nåværende ROLL til USD konverteringssats er $ 0.00048612 per ROLL.

Rollback rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,861.22, med en sirkulerende forsyning på 10.00M ROLL. I løpet av de siste 24 timene ROLL har den blitt handlet mellom $ 0.00046926(laveste) og $ 0.00048612 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02976526, mens tidenes laveste notering var $ 0.00046504.

Kortsiktig har ROLL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Rollback (ROLL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rollback er $ 4.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROLL er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86K.