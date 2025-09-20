Roko Network (ROKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) +6.66% Prisendring (7D) -8.78% Prisendring (7D) -8.78%

Roko Network (ROKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROKO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROKO endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, +6.66% over 24 timer og -8.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roko Network (ROKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Opplagsforsyning 208.03B 208.03B 208.03B Total forsyning 369,369,369,369.0 369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

Nåværende markedsverdi på Roko Network er $ 3.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROKO er 208.03B, med en total tilgang på 369369369369.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.67M.