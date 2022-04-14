Roaring Kitty (ROAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Roaring Kitty (ROAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Roaring Kitty (ROAR) Informasjon MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC? Offisiell nettside: https://ogroaringkitty.com Teknisk dokument: https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/ Kjøp ROAR nå!

Roaring Kitty (ROAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Roaring Kitty (ROAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M All-time high: $ 0.01512515 $ 0.01512515 $ 0.01512515 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00576923 $ 0.00576923 $ 0.00576923 Lær mer om Roaring Kitty (ROAR) pris

Roaring Kitty (ROAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Roaring Kitty (ROAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROARs tokenomics, kan du utforske ROAR tokenets livepris!

ROAR prisforutsigelse Vil du vite hvor ROAR kan være på vei? Vår ROAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

