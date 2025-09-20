Roaring Kitty (ROAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00919312 $ 0.00919312 $ 0.00919312 24 timer lav $ 0.01307609 $ 0.01307609 $ 0.01307609 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00919312$ 0.00919312 $ 0.00919312 24 timer høy $ 0.01307609$ 0.01307609 $ 0.01307609 All Time High $ 0.01512515$ 0.01512515 $ 0.01512515 Laveste pris $ 0.0000035$ 0.0000035 $ 0.0000035 Prisendring (1H) +1.23% Prisendring (1D) -23.77% Prisendring (7D) +30.84% Prisendring (7D) +30.84%

Roaring Kitty (ROAR) sanntidsprisen er $0.0099669. I løpet av de siste 24 timene har ROAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00919312 og et toppnivå på $ 0.01307609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAR er $ 0.01512515, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAR endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -23.77% over 24 timer og +30.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roaring Kitty (ROAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.94M$ 9.94M $ 9.94M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Roaring Kitty er $ 9.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROAR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.94M.