Dagens Roaring Kitty livepris er 0.0099669 USD. Spor prisoppdateringer for ROAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Roaring Kitty Pris (ROAR)

1 ROAR til USD livepris:

$0.00996678
$0.00996678$0.00996678
-23.70%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Roaring Kitty (ROAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:48:40 (UTC+8)

Roaring Kitty (ROAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00919312
$ 0.00919312$ 0.00919312
24 timer lav
$ 0.01307609
$ 0.01307609$ 0.01307609
24 timer høy

$ 0.00919312
$ 0.00919312$ 0.00919312

$ 0.01307609
$ 0.01307609$ 0.01307609

$ 0.01512515
$ 0.01512515$ 0.01512515

$ 0.0000035
$ 0.0000035$ 0.0000035

+1.23%

-23.77%

+30.84%

+30.84%

Roaring Kitty (ROAR) sanntidsprisen er $0.0099669. I løpet av de siste 24 timene har ROAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00919312 og et toppnivå på $ 0.01307609, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAR er $ 0.01512515, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000035.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAR endret seg med +1.23% i løpet av den siste timen, -23.77% over 24 timer og +30.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roaring Kitty (ROAR) Markedsinformasjon

$ 9.94M
$ 9.94M$ 9.94M

--
----

$ 9.94M
$ 9.94M$ 9.94M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Roaring Kitty er $ 9.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROAR er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.94M.

Roaring Kitty (ROAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Roaring Kitty til USD ble $ -0.003109191632871755.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Roaring Kitty til USD ble $ +0.0068161864.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Roaring Kitty til USD ble $ +0.0068215845.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Roaring Kitty til USD ble $ +0.006417725287966091.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003109191632871755-23.77%
30 dager$ +0.0068161864+68.39%
60 dager$ +0.0068215845+68.44%
90 dager$ +0.006417725287966091+180.82%

Hva er Roaring Kitty (ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Roaring Kitty (ROAR) Ressurs

Roaring Kitty Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Roaring Kitty (ROAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Roaring Kitty (ROAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Roaring Kitty.

Sjekk Roaring Kittyprisprognosen nå!

ROAR til lokale valutaer

Roaring Kitty (ROAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Roaring Kitty (ROAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Roaring Kitty (ROAR)

Hvor mye er Roaring Kitty (ROAR) verdt i dag?
Live ROAR prisen i USD er 0.0099669 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROAR til USD er $ 0.0099669. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Roaring Kitty?
Markedsverdien for ROAR er $ 9.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROAR?
Den sirkulerende forsyningen av ROAR er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROAR ?
ROAR oppnådde en ATH-pris på 0.01512515 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROAR?
ROAR så en ATL-pris på 0.0000035 USD.
Hva er handelsvolumet til ROAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROAR er -- USD.
Vil ROAR gå høyere i år?
ROAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:48:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

