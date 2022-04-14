RIG TOKEN (RIG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RIG TOKEN (RIG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RIG TOKEN (RIG) Informasjon RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation. Offisiell nettside: https://rig.meme/

RIG TOKEN (RIG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RIG TOKEN (RIG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.65K $ 11.65K $ 11.65K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.65K $ 11.65K $ 11.65K All-time high: $ 0.00075075 $ 0.00075075 $ 0.00075075 All-Time Low: $ 0.00011561 $ 0.00011561 $ 0.00011561 Nåværende pris: $ 0.0001169 $ 0.0001169 $ 0.0001169 Lær mer om RIG TOKEN (RIG) pris

RIG TOKEN (RIG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RIG TOKEN (RIG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIGs tokenomics, kan du utforske RIG tokenets livepris!

RIG prisforutsigelse Vil du vite hvor RIG kan være på vei? Vår RIG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIG tokenets prisforutsigelse nå!

