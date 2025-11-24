Ridotto pris i dag

Sanntids Ridotto (RDT) pris i dag er $ 0.0044028, med en 108.45% endring de siste 24 timene. Nåværende RDT til USD konverteringssats er $ 0.0044028 per RDT.

Ridotto rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,383,325, med en sirkulerende forsyning på 314.76M RDT. I løpet av de siste 24 timene RDT har den blitt handlet mellom $ 0.0020901(laveste) og $ 0.00442651 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.51, mens tidenes laveste notering var $ 0.00208362.

Kortsiktig har RDT beveget seg -0.42% i løpet av den siste timen og +8.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ridotto (RDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Opplagsforsyning 314.76M 314.76M 314.76M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Ridotto er $ 1.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RDT er 314.76M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.20M.