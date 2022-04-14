Revuto (REVU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Revuto (REVU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Revuto (REVU) Informasjon In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Offisiell nettside: https://crypto.revuto.com/ Kjøp REVU nå!

Revuto (REVU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Revuto (REVU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 739.36K $ 739.36K $ 739.36K Total forsyning: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Sirkulerende forsyning: $ 182.11M $ 182.11M $ 182.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M All-time high: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 All-Time Low: $ 0.00381177 $ 0.00381177 $ 0.00381177 Nåværende pris: $ 0.00405688 $ 0.00405688 $ 0.00405688 Lær mer om Revuto (REVU) pris

Revuto (REVU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Revuto (REVU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REVU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REVU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REVUs tokenomics, kan du utforske REVU tokenets livepris!

REVU prisforutsigelse Vil du vite hvor REVU kan være på vei? Vår REVU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REVU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!