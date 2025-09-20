Revuto (REVU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00401108 24 timer høy $ 0.00416841 All Time High $ 0.240161 Laveste pris $ 0.00381177 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) +1.90%

Revuto (REVU) sanntidsprisen er $0.00404598. I løpet av de siste 24 timene har REVU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00401108 og et toppnivå på $ 0.00416841, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REVU er $ 0.240161, mens den rekordlave prisen er $ 0.00381177.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REVU endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og +1.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Revuto (REVU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 737.15K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.13M Opplagsforsyning 182.11M Total forsyning 280,125,000.0

Nåværende markedsverdi på Revuto er $ 737.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REVU er 182.11M, med en total tilgang på 280125000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13M.