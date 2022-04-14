Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Resolv wstUSR (WSTUSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) Informasjon What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Offisiell nettside: https://resolv.xyz/ Kjøp WSTUSR nå!

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Resolv wstUSR (WSTUSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 246.39M $ 246.39M $ 246.39M Total forsyning: $ 222.07M $ 222.07M $ 222.07M Sirkulerende forsyning: $ 222.07M $ 222.07M $ 222.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.39M $ 246.39M $ 246.39M All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Nåværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lær mer om Resolv wstUSR (WSTUSR) pris

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Resolv wstUSR (WSTUSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSTUSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSTUSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSTUSRs tokenomics, kan du utforske WSTUSR tokenets livepris!

WSTUSR prisforutsigelse Vil du vite hvor WSTUSR kan være på vei? Vår WSTUSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSTUSR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!