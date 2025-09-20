Dagens Resolv wstUSR livepris er 1.11 USD. Spor prisoppdateringer for WSTUSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSTUSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Resolv wstUSR livepris er 1.11 USD. Spor prisoppdateringer for WSTUSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WSTUSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WSTUSR til USD livepris:

$1.11
$1.11$1.11
+0.40%1D
USD
Resolv wstUSR (WSTUSR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:58 (UTC+8)

Resolv wstUSR (WSTUSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 timer lav
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 timer høy

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.58995
$ 0.58995$ 0.58995

+0.02%

+0.45%

-0.14%

-0.14%

Resolv wstUSR (WSTUSR) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har WSTUSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WSTUSR er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.58995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WSTUSR endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Resolv wstUSR (WSTUSR) Markedsinformasjon

$ 251.43M
$ 251.43M$ 251.43M

--
----

$ 251.43M
$ 251.43M$ 251.43M

226.82M
226.82M 226.82M

226,820,621.224866
226,820,621.224866 226,820,621.224866

Nåværende markedsverdi på Resolv wstUSR er $ 251.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WSTUSR er 226.82M, med en total tilgang på 226820621.224866. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 251.43M.

Resolv wstUSR (WSTUSR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Resolv wstUSR til USD ble $ +0.00497081.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Resolv wstUSR til USD ble $ +0.0051089970.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Resolv wstUSR til USD ble $ +0.0200279520.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Resolv wstUSR til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00497081+0.45%
30 dager$ +0.0051089970+0.46%
60 dager$ +0.0200279520+1.80%
90 dager$ 0--

Hva er Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Resolv wstUSR (WSTUSR) Ressurs

Offisiell nettside

Resolv wstUSR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Resolv wstUSR (WSTUSR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Resolv wstUSR (WSTUSR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Resolv wstUSR.

Sjekk Resolv wstUSRprisprognosen nå!

WSTUSR til lokale valutaer

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Resolv wstUSR (WSTUSR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WSTUSR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Resolv wstUSR (WSTUSR)

Hvor mye er Resolv wstUSR (WSTUSR) verdt i dag?
Live WSTUSR prisen i USD er 1.11 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WSTUSR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WSTUSR til USD er $ 1.11. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Resolv wstUSR?
Markedsverdien for WSTUSR er $ 251.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WSTUSR?
Den sirkulerende forsyningen av WSTUSR er 226.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWSTUSR ?
WSTUSR oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WSTUSR?
WSTUSR så en ATL-pris på 0.58995 USD.
Hva er handelsvolumet til WSTUSR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WSTUSR er -- USD.
Vil WSTUSR gå høyere i år?
WSTUSR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WSTUSR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:30:58 (UTC+8)

