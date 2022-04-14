REGENT (REGENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REGENT (REGENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REGENT (REGENT) Informasjon Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Offisiell nettside: https://regentsol.io Kjøp REGENT nå!

REGENT (REGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REGENT (REGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 302.25K $ 302.25K $ 302.25K Total forsyning: $ 979.87M $ 979.87M $ 979.87M Sirkulerende forsyning: $ 979.87M $ 979.87M $ 979.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 302.25K $ 302.25K $ 302.25K All-time high: $ 0.04715253 $ 0.04715253 $ 0.04715253 All-Time Low: $ 0.00011396 $ 0.00011396 $ 0.00011396 Nåværende pris: $ 0.00030692 $ 0.00030692 $ 0.00030692 Lær mer om REGENT (REGENT) pris

REGENT (REGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REGENT (REGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REGENTs tokenomics, kan du utforske REGENT tokenets livepris!

