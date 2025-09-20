Dagens REGENT livepris er 0.00031136 USD. Spor prisoppdateringer for REGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens REGENT livepris er 0.00031136 USD. Spor prisoppdateringer for REGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

REGENT Pris (REGENT)

1 REGENT til USD livepris:

$0.00031136
-4.20%1D
USD
REGENT (REGENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:44:35 (UTC+8)

REGENT (REGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00030742
24 timer lav
$ 0.00032537
24 timer høy

$ 0.00030742
$ 0.00032537
$ 0.04715253
$ 0.00011396
-0.46%

-4.28%

-16.08%

-16.08%

REGENT (REGENT) sanntidsprisen er $0.00031136. I løpet av de siste 24 timene har REGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00030742 og et toppnivå på $ 0.00032537, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGENT er $ 0.04715253, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGENT endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -4.28% over 24 timer og -16.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REGENT (REGENT) Markedsinformasjon

$ 306.60K
--
$ 306.60K
979.87M
979,870,257.210006
Nåværende markedsverdi på REGENT er $ 306.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGENT er 979.87M, med en total tilgang på 979870257.210006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 306.60K.

REGENT (REGENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på REGENT til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på REGENT til USD ble $ -0.0000227735.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på REGENT til USD ble $ +0.0000296120.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på REGENT til USD ble $ +0.0000344392212175648.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.28%
30 dager$ -0.0000227735-7.31%
60 dager$ +0.0000296120+9.51%
90 dager$ +0.0000344392212175648+12.44%

Hva er REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

REGENT (REGENT) Ressurs

REGENT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil REGENT (REGENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine REGENT (REGENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for REGENT.

Sjekk REGENTprisprognosen nå!

REGENT til lokale valutaer

REGENT (REGENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REGENT (REGENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REGENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om REGENT (REGENT)

Hvor mye er REGENT (REGENT) verdt i dag?
Live REGENT prisen i USD er 0.00031136 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REGENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REGENT til USD er $ 0.00031136. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for REGENT?
Markedsverdien for REGENT er $ 306.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REGENT?
Den sirkulerende forsyningen av REGENT er 979.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREGENT ?
REGENT oppnådde en ATH-pris på 0.04715253 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REGENT?
REGENT så en ATL-pris på 0.00011396 USD.
Hva er handelsvolumet til REGENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REGENT er -- USD.
Vil REGENT gå høyere i år?
REGENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REGENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:44:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.