REGENT (REGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00030742 $ 0.00030742 $ 0.00030742 24 timer lav $ 0.00032537 $ 0.00032537 $ 0.00032537 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00030742$ 0.00030742 $ 0.00030742 24 timer høy $ 0.00032537$ 0.00032537 $ 0.00032537 All Time High $ 0.04715253$ 0.04715253 $ 0.04715253 Laveste pris $ 0.00011396$ 0.00011396 $ 0.00011396 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -4.28% Prisendring (7D) -16.08% Prisendring (7D) -16.08%

REGENT (REGENT) sanntidsprisen er $0.00031136. I løpet av de siste 24 timene har REGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00030742 og et toppnivå på $ 0.00032537, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REGENT er $ 0.04715253, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011396.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REGENT endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -4.28% over 24 timer og -16.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

REGENT (REGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 306.60K$ 306.60K $ 306.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 306.60K$ 306.60K $ 306.60K Opplagsforsyning 979.87M 979.87M 979.87M Total forsyning 979,870,257.210006 979,870,257.210006 979,870,257.210006

Nåværende markedsverdi på REGENT er $ 306.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REGENT er 979.87M, med en total tilgang på 979870257.210006. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 306.60K.