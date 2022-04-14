redacted gdupi (GDUPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i redacted gdupi (GDUPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

redacted gdupi (GDUPI) Informasjon $GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes. Offisiell nettside: https://www.gdupi.art Kjøp GDUPI nå!

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for redacted gdupi (GDUPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 167.56K $ 167.56K $ 167.56K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.56K $ 167.56K $ 167.56K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om redacted gdupi (GDUPI) pris

redacted gdupi (GDUPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak redacted gdupi (GDUPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GDUPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GDUPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GDUPIs tokenomics, kan du utforske GDUPI tokenets livepris!

GDUPI prisforutsigelse Vil du vite hvor GDUPI kan være på vei? Vår GDUPI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GDUPI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!