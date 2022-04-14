RecTime (RTIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RecTime (RTIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RecTime (RTIME) Informasjon The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way. Offisiell nettside: https://www.rectime.io Teknisk dokument: Https://www.rectime.io Kjøp RTIME nå!

RecTime (RTIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RecTime (RTIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 623.36K $ 623.36K $ 623.36K Total forsyning: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T Sirkulerende forsyning: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 623.36K $ 623.36K $ 623.36K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om RecTime (RTIME) pris

RecTime (RTIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RecTime (RTIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RTIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RTIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RTIMEs tokenomics, kan du utforske RTIME tokenets livepris!

