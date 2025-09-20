Reboot (GG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00080111 $ 0.00080111 $ 0.00080111 24 timer lav $ 0.0008185 $ 0.0008185 $ 0.0008185 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00080111$ 0.00080111 $ 0.00080111 24 timer høy $ 0.0008185$ 0.0008185 $ 0.0008185 All Time High $ 0.720782$ 0.720782 $ 0.720782 Laveste pris $ 0.00079016$ 0.00079016 $ 0.00079016 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.54% Prisendring (7D) -47.49% Prisendring (7D) -47.49%

Reboot (GG) sanntidsprisen er $0.00080568. I løpet av de siste 24 timene har GG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00080111 og et toppnivå på $ 0.0008185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GG er $ 0.720782, mens den rekordlave prisen er $ 0.00079016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -47.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reboot (GG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.57K$ 132.57K $ 132.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 805.68K$ 805.68K $ 805.68K Opplagsforsyning 164.55M 164.55M 164.55M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Reboot er $ 132.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GG er 164.55M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 805.68K.